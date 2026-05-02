Contra o Athletico-PR, Grêmio inicia maratona de nove jogos em maio

Luís Castro busca melhorar o desempenho da equipe fora de casa. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio inicia neste sábado (2) um trecho decisivo da temporada. Uma maratona de nove jogos em 29 dias para decidir seu futuro em duas competições e seguir em recuperação no Brasileirão.

A primeira parada será em Curitiba, no gramado artificial da Arena da Baixada, contra o Athletico-PR. A partida, válida pela 14ª rodada da competição de pontos corridos, poderá servir como guia para o planejamento dos próximos compromissos. Uma vitória dá tranquilidade para focar na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, mas uma derrota volta a colocar o Z-4 no retrovisor gremista.

A sequência de jogos e viagens cobrou seu preço nos últimos dias. A tentativa de utilizar uma formação alternativa contra o Palestino tornou a situação na Copa Sul-Americana mais complicada. Uma vitória no Chile deixaria o Grêmio na liderança da chave.

Mas, além do desgaste acumulado em jogadores importantes, o resultado negativo voltou a gerar desconfiança entre os torcedores. E ampliou a sequência de jogos sem vencer como visitante para 12 partidas.

- A confiança da equipe é algo que está sendo retomada. Agora, não é uma retomada em pleno como nós gostaríamos que fosse. Gostaria que fosse uma retomada em que os jogadores não falhassem, com tantos erros técnicos. Gostaria que isso acontecesse, que isso tomasse conta deles, uma confiança maior do que aqueles que têm, mas é o que é. Não vejo os jogadores na sua confiança plena, espero que isso aconteça rapidamente e esperava muito que este jogo fosse a vitória que nós ainda não alcançamos fora - lamentou o técnico Luís Castro.

Luís Castro terá desfalques importantes para a partida contra o Athletico-PR. Luis Eduardo Muniz / Divulgação Grêmio

A lista de problemas para o treinador aumentou na última semana além das questões extracampo. Com desfalques de Carlos Vinícius e de Viery, que receberam o terceiro amarelo contra o Coritiba, o técnico também perdeu um dos seus principais jogadores na viagem ao Chile. Arthur deixou o empate em 0 a 0 com o Palestino com lesão muscular de grau I no reto-femoral da coxa direita. O problema deve tirar o volante da lista de opções por até três semanas.

- Estamos com muitas dificuldades de muitos jogadores com problemas físicos. Estão-se a acumular muitos jogos e estamos com problemas nessa gestão. Vamos fazer um levantamento de como saímos daqui. Temos mais um ou dois jogadores que não saíram bem do jogo. Temos um jogador que volta à equipe, aos disponíveis, que é o Nardoni, que estava suspenso para este jogo e ingressará na equipe - disse o técnico.

Com 16 pontos, o Tricolor ocupa o 11º lugar antes dos jogos da 14ª rodada. E a situação na tabela incomoda. A distância para o G-5 está em seis pontos, mas o Z-4 ameaça. O Santos, primeiro clube na zona dos quatro rebaixados, soma 14 pontos. Ou seja, com um tropeço em Curitiba, a zona do rebaixamento volta a ser pauta. Com um jogo contra o Flamengo na próxima semana, na Arena.

O adversário gremista

O Athletico-PR terá uma lista de desfalques importantes. O técnico Odair Hellmann terá problemas para escalar o meio-campo.

O ex-treinador do Inter perdeu o volante Luiz Gustavo e o meia Zapelli, suspensos. O volante Jadson e o atacante Julimar, lesionados, também estão fora da partida.

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