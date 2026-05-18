Grêmio aposta em sequência na Arena para alcançar objetivos antes da parada para a Copa

Treinador revelou prioridades da equipe gremista. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O empate com o Bahia foi suficiente para tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Agora, com uma sequência de jogos em casa, o Tricolor espera ampliar esta distância e alcançar um dos objetivos antes da parada para a Copa do Mundo.

Ao todo, serão quatro partidas na Arena, intercalando-se entre Brasileirão e Copa Sul-Americana, onde reside o outro alvo do planejamento gremista.

— A prioridade imediata era classificarmos na Copa do Brasil, que foi atingido. O segundo, a médio prazo, é sair do Z-4 até a parada e colocar em situação diferente. E o objetivo a longo prazo é aproximarmos da zona de Libertadores para depois lutarmos por ela no momento certo. Agora queremos continuar na Sul-Americana e sair do Z-4 — comentou o técnico Luís Castro.

Agenda

Na próxima quarta-feira (20), o Grêmio precisa vencer o Palestino para seguir na luta pela liderança do Grupo F da competição continental. A missão estará completa na outra semana, quando receberá o Montevideo City Torque na terça (26).

Caso não obtenha sucesso, o Tricolor poderá disputar os playoffs do torneio, tendo mais dois jogos para o final de julho, contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Além disso, nos finais de semana, os comandados de Castro terão duelos diretos pelo campeonato nacional, contra Santos e Corinthians, no sábado (23) e próximo domingo (30), respectivamente.

Atualmente, os paulistas aparecem com os mesmos 18 pontos na tabela de classificação. Entretanto, aparecem atrás no saldo de gols (-2 contra -4), com o último adversário abrindo a zona de rebaixamento.

Confira a sequência do Grêmio: