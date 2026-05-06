Grêmio ajusta planejamento e monta nova programação para amistosos

O Grêmio ajustou parte do planejamento para o período sem jogos durante a Copa do Mundo. A previsão de quatro amistosos foi ajustada, e agora serão três partidas. A primeira deverá ser no dia 27 de junho, em Cascavel.
O contrato com a empresa organizadora do evento será assinado nos próximos dias, assim como a definição do adversário. O clube receberá um valor pela participação.
Além do amistoso, a direção analisa convites para participar de um torneio com outros clubes. O evento será realizado fora do Rio Grande do Sul, com a previsão de mais dois jogos.
O que segue inalterado na programação é que os treinos acontecerão em Porto Alegre. A comissão técnica e os jogadores trabalharão no CT Luiz Carvalho após um período de 15 dias de férias depois de enfrentar o Corinthians no dia 30 de maio, na Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão.