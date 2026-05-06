Grêmio ajusta planejamento e monta nova programação para amistosos

Grêmio disputará três amistosos durante a parada para a Copa. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio ajustou parte do planejamento para o período sem jogos durante a Copa do Mundo. A previsão de quatro amistosos foi ajustada, e agora serão três partidas. A primeira deverá ser no dia 27 de junho, em Cascavel.

O contrato com a empresa organizadora do evento será assinado nos próximos dias, assim como a definição do adversário. O clube receberá um valor pela participação.

Além do amistoso, a direção analisa convites para participar de um torneio com outros clubes. O evento será realizado fora do Rio Grande do Sul, com a previsão de mais dois jogos.