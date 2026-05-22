Grêmio aguarda reavaliações em treino para definir retornos de Arthur e Willian contra o Santos

Arthur treinou normalmente nas atividades de quarta-feira e de quinta no CT Luiz Carvalo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois de encaminhar a situação na Copa Sul-Americana, o Grêmio volta suas atenções ao Brasileirão. O quebra-cabeças a ser montado por Luís Castro, como tem acontecido nas últimas semanas, é a composição das peças do meio-campo. Para definir quem será escalado, o técnico precisará esperar o treino desta sexta-feira (22). Só assim para saber quem estará liberado pelo departamento médico para enfrentar o Santos.

Dois nomes são os mais esperados pela comissão técnica: Willian e Arthur. A presença do meia seria um retorno importante. Gabriel Mec terá que cumprir suspensão neste sábado (23). O problema é que o ex-jogador do Chelsea e Arsenal ficou de fora da lista de relacionados para enfrentar o Palestino por preservação física. Pelas imagens divulgadas pelo Grêmio, o jogador também não esteve em campo na atividade de quinta-feira no CT Luiz Carvalho.

Quem esteve presente, assim como no treino de quarta, foi Arthur. O volante também é preparado pela comissão técnica para retornar aos gramados. Ele passou as últimas três semanas em tratamento para a lesão de grau I no reto-femoral da coxa direita.

Entre as avaliações físicas pelo terceiro jogo em sete dias e a necessidade de pontuar no Brasileirão, Castro terá que fazer escolhas. Algo que será respondido apenas com o anúncio da escalação para enfrentar o Santos.

— Nós achamos sempre que sim (sobre escalar força máxima), e preparamos os jogadores para isso. Mas falo da força disponível. Vamos recuperar a parte física, o clube tem departamentos para nos apoiar, o que me leva a dizer que sim, vamos estar em boas condições. Quando há uma série como esta, de dois em dois dias, o problema é sempre o terceiro jogo — disse o técnico.

A questão física poderá determinar até qual será a estrutura tática para o confronto. Luis Eduardo saiu durante a partida contra o Palestino. Gustavo Martins tem uma contusão, resultado de uma pancada sofrida na coxa, e segue em tratamento. Balbuena está fora, por lesão muscular. Sem as peças, o sistema com três zagueiros não deve ser utilizado.

— Se eu não tiver o Gustavo, se não tiver o Luis, se não tiver o Balbuena, está difícil escalar três zagueiros (risos). Portanto, não sei. Imaginem se perco mais um. A hipótese fica de lado. Já estou no limite, já estou com três. Portanto, não sei o que é que vou fazer, não consigo projetar - comentou.

Mas as notícias vindas do departamento médico não são apenas de problemas. Novamente em campo, Villasanti será observado nas próximas atividades. Se der boa resposta física, o paraguaio tem chances de aparecer entre os relacionados nos próximos dias. Mesma situação de João Pedro. O lateral participa das atividades das últimas semanas, mesmo que ainda não tenha sido chamado para as partidas. Se der boa resposta, também poderá ser incluído para os jogos contra Santos, Montevideo City Torque e Santos.