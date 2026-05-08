Grêmio

Vai ou não vai?
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Grêmio aguarda detalhe importante para definir se irá liberar Amuzu para amistoso de Gana

Clube ainda não havia sido comunicado oficialmente pela federação do país africano até o fim da manhã de sexta-feira (8)

Geison Lisboa

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