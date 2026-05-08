Grêmio aguarda detalhe importante para definir se irá liberar Amuzu para amistoso de Gana

Amuzu e Grêmio ainda não definiram a liberação. JUAN MABROMATA / AFP

Francis Amuzu foi convocado para defender a seleção de Gana, contra o México, em amistoso marcado para o dia 23 de maio, às vésperas da Copa do Mundo. O Grêmio definirá com o jogador a possibilidade de liberação, já que a partida não ocorre em data Fifa, ou seja, os clubes não são obrigados a ceder atletas.

Até o fim da manhã desta sexta-feira (8), o Grêmio ainda não havia sido comunicado oficialmente pela Federação Ganesa de Futebol sobre a convocação de Amuzu. E isso é importante para o clube entender exatamente quando precisará liberar o jogador.

O desejo da direção gremista é pela permanência do atacante, já que o time terá jogos importantes pela Copa Sul-Americana e pelo Brasileirão. Porém, a vontade do atleta também será determinante para tomar a decisão.

Mesmo sem a comunicação oficial, os dirigentes gremistas conversam com o atleta para entender o desejo do jogador.

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