Grêmio adota cautela quanto ao retorno de Arthur contra o Santos

Jogador está afastado desde o fim de abril, quando sofreu lesão muscular. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

A comissão técnica do Grêmio não está otimista quanto ao retorno de Arthur. Internamente, o clube trabalhava com a possibilidade do volante reaparecer diante do Santos, no próximo sábado (23). Porém, o prazo pode ser modificado.

Nesta terça-feira (19), o jogador esteve no gramado do CT Luiz Carvalho, mas não trabalhou com o restante do elenco. A ideia é que ele seja reintegrado a partir da próxima semana.

Desta forma, ficaria à disposição para enfrentar o Montevideo City Torque, pela Copa Sul-Americana, na outra terça-feira (26), e o Corinthians, pelo Brasileirão, no dia 30.

O camisa 8 está afastado desde o fim de abril, quando teve diagnosticada uma lesão no músculo reto-femoral da coxa direita. Na época, a previsão era que ele voltaria a campo entre duas e três semanas.