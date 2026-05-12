Grêmio abre conversas para renovar com artilheiro do sub-20

Vini Ferraz chegou ao Grêmio aos oito anos. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio iniciou conversas para garantir a permanência de um dos seus destaques da categoria de base. A direção abriu tratativas para renovar o contrato do atacante Vini Ferraz, de 18 anos.

O jogador chegou ao clube com apenas oito anos. Desde então, conquistou espaço nas demais categorias e se afirmou como um dos destaques da geração de atletas nascidos em 2007.

O atacante conta com seis gols, três no Gauchão e três no Brasileirão, em 11 jogos na temporada. Ele é o artilheiro da equipe nas duas competições.

O contrato atual tem validade até 14 de novembro. Desta forma, o atacante está livre para assinar com qualquer outro interessado. Alguns clubes do Brasil e do Exterior sondaram a situação, mas a preferência é pela renovação.

A multa rescisória para clubes do Exterior é de 40 milhões de euros, cerca de R$ 230 milhões na cotação atual.