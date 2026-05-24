Grêmio 3x2 Santos: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio venceu o Santos de virada por 3 a 2, na noite deste sábado (23), na Arena. Com o resultado positivo, o Tricolor se afastou do Z-4 do Brasileirão.

Os gols do Tricolor foram marcados por Carlos Vinícius (duas vezes), e Tetê. Gabigol, também em duas oportunidades, anotou para o Santos.

O Grêmio volta a campo na terça-feira (26), para enfrentar o Montevideo City Torque, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No próximo sábado (30), enfrenta o Corinthians, no último jogo antes da parada para a Copa. Ambos os jogos ocorrem na Arena.