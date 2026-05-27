Grêmio 2x2 City Torque: veja os gols e os melhores momentos pela Sul-Americana

O Grêmio tem mais uma etapa pela frente se quiser chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Depois do empate com o Montevideo City Torque em 2 a 2, nesta terça-feira (26), na Arena, o Tricolor garantiu vaga na repescagem da competição.

Salomón Rodríguez e Pizzichillo marcaram para os visitantes e Gabriel Mec e Carlos Vinicius, de pênalti, buscaram o empate para o Grêmio.

O Grêmio volta a campo no sábado (26), pelo Brasileirão, contra o Corinthians, no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. A repescagem da Sul-Americana está marcada para as semanas de 22 e 29 de julho.