Grêmio 2x0 Palestino: veja os gols e os melhores momentos pela Sul-Americana 

O Grêmio continua vivo na briga pela classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana. Nesta quarta-feira (20), o Tricolor venceu o Palestino por 2 a 0, na Arena, e vai para o confronto direto com o Montevideo City Torque com chance de acabar a fase de grupos na liderança da chave.
O placar foi aberto por Braithwaite aos três minutos de partida e só voltou a ser alterado no segundo tempo, por um herói improvável. Pavon mandou um foguete no gol de Pérez e voltou a marcar depois de 463 jogos de seca.
O Grêmio volta a campo pela Sul-Americana na próxima terça-feira (26), na decisão contra o Montevideo City Torque pelo primeiro lugar do Grupo F. No Brasileirão, o próximo compromisso é no sábado (23), diante do Santos.
