Grêmio 1x3 Corinthians: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

A última partida antes da parada para a Copa do Mundo não deixou o melhor dos presságios para o Grêmio. Jogando em casa, o Tricolor perdeu, de virada, por 3 a 1 para o Corinthians e ficou próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 21 pontos.

Gabriel Mec abriu o placar no começo do segundo tempo. André, duas vezes, e Kaio César viraram o jogo para a equipe paulista.

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Agora, o time gaúcho entra em um período de férias antes de se reapresentar para o segundo semestre da temporada. A primeira partida, na volta da Copa do Mundo, será contra o Bolívar-BOL pelos playoffs da Sul-Americana.

No entanto, a CBF analisa recomeçar o Brasileirão na última semana de Copa do Mundo e fez comunicados prévios aos clubes. A decisão será tomada no começo de junho. Com isso, Grêmio e Mirassol pela 19ª rodada pode ser antecipada.