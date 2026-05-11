Grêmio 0x1 Flamengo: veja o gol e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Grêmio foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, neste domingo (10), pela 15ª rodada do Brasileirão. O time rubro-negro garantiu a vitória com gol de Carrascal, enquanto o Tricolor pouco conseguiu criar ofensivamente.

Com o resultado, o time gaúcho fica em 17º lugar na tabela e entra na zona de rebaixamento do campeonato. Já o Flamengo segue na vice-liderança, atrás do Palmeiras.

Próximos desafios

Agora, o Tricolor volta suas atenções à Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira (14), às 19h, irá enfrentar o Confiança, pelo jogo de volta da quinta fase da competição. O duelo ocorre no Batistão, em Aracaju. A partida terá transmissão na Amazon Prime.

Pelo Brasileirão, o próximo teste será diante do Bahia. A partida ocorre no domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.