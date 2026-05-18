Goleiro do Grêmio ganha pontos e pode ser a surpresa na convocação de Ancelotti, diz site

Weverton nunca foi chamado por Ancelotti. Lucas Figueiredo / CBF,Divulgação

O futebol gaúcho pode ter um representante na lista da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. O goleiro Weverton, do Grêmio, está na pré-lista e ganhou força na reta final, segundo o site ge.globo. Em 2022, ele foi o terceiro goleiro do time de Tite no Catar.

O anúncio dos 26 escolhidos será na tarde desta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. O evento se inicia às 17h e o defensor gremista é o único entre os jogadores da dupla Gre-Nal com chances de ser chamado por Carlo Ancelotti.

Além de Weverton, os outros goleiros presentes na pré-lista são: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians) e John (Nottingham Forest). Três serão escolhidos para defender o Brasil.

De acordo com o site ge.globo, as falhas recentes de Bento e Ederson, somadas as lesões de Alisson e John, aumentam as chances de Weverton ser convocado. A experiência dele pode ser um dos trunfos para que esteja presente na lista final.

Weverton na Seleção

Após a atuação contra o Bahia, o goleiro do Grêmio foi questionado sobre as expectativas de disputar mais uma Copa do Mundo. Em 2022, ele também integrou o elenco do Brasil.

— Feliz de estar vivendo essa expectativa. Tento fazer o meu melhor. Agora é sentar diante da TV, com a família, e viver esse momento. Para um jogador, não tem momento mais especial. Já tive essa felicidade. Tenho a certeza de que a comissão vai escolher o melhor para a Seleção. Se for escolhido, ficarei muito feliz com mais um sonho realizado. É um momento que marca nossa trajetória — destacou o goleiro.