Grêmio

Festa e alívio
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Gol para "retomar a confiança" e Copa do Mundo: o que disseram os jogadores do Grêmio após vencer o Santos

Tetê definiu o placar de 3 a 2, e Weverton falou sobre integrar lista para o Mundial

Zero Hora

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