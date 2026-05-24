Gol para "retomar a confiança" e Copa do Mundo: o que disseram os jogadores do Grêmio após vencer o Santos

Tetê marcou e decidiu vitória por 3 a 2 sobre o Santos, na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

Após a vitória do Grêmio por 3 a 2 sobre o Santos, na noite deste sábado (23), o tom foi outro na comparação com partidas anteriores. Um misto de alívio e comemoração tomou conta do elenco, com o Tricolor se afastando do Z-4 do Brasileirão.

Autor do gol da vitória, Tetê foi reconhecido pela torcida e pelos companheiros. O jogador fez questão de frisar a importância da comissão técnica no que espera ser uma "volta por cima" com a camisa do Grêmio:

— Muito feliz por voltar a marcar com a camisa do Grêmio. Agradecer a confiança do (Luís) Castro, de todo o grupo. Muito feliz com a vitória, e com o impacto que eu causei no jogo. Continuar a luta em busca do próximo objetivo — resumiu.

Na beira do campo após a partida, o goleiro Weverton não conseguia esconder o sorriso. Na segunda-feira (18), foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti na lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo, que começa em junho.

— Muito feliz, entro em campo para dar a vida. É sempre um orgulho representar a Seleção. Grato pela confiança do (Carlo) Ancelotti, do Taffarel, de toda a comissão. Vou entregar o que tenho de melhor — assegurou.

Sobre uma eventual titularidade na Copa, Weverton evitou falar sobre uma disputa com Alisson ou Ederson.

— Só jogam 11, quem jogar vai contribuir da melhor maneira possível. Vamos sempre respeitar a escolha do Ancelotti, acima de qualquer coisa — garantiu.