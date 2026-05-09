Gabriel Mec vira esperança de gols para o Grêmio contra o Flamengo

Gabriel Mec marcou o gol da vitória sobre o Coritiba. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois da expectativa, é hora da afirmação. Gabriel Mec carregará neste domingo (10) a esperança do torcedor de comandar o ataque do Grêmio contra o Flamengo.

O meia será titular na partida na Arena, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, e terá papel de destaque no esquema tático montado por Luís Castro. Junto a Amuzu e Carlos Vinícius, estará no campo de ataque para marcar gols.

Promovido de vez ao time principal neste ano, o menino ainda tem números tímidos. Em 22 partidas no Grêmio, são duas assistências e um gol marcado. Mas a contribuição dele em campo vai além das estatísticas. E já caiu no gosto do torcedor.

— Gabriel Mec tem evoluído a cada jogo. Na Sul-Americana foi decisivo junto de Amuzu. Claro que o sarrafo agora é muito maior, diante de um Flamengo muito forte na Arena. Mas espero vê-lo solto como tem sido nos últimos jogos. Ele é um meia que consegue achar espaços para oportunizar aos atacantes, mas que também consegue pisar na área. Que esteja na sua melhor forma neste domingo — opinou Queki, comunicadora identificada com o Grêmio no Grupo RBS.

Chance de desequilibrar

A última impressão deixada pelo jovem em seu último jogo na Arena foi muito positiva. Além da atuação de destaque, o meia marcou o gol da vitória sobre o Coritiba.

Ele teve rendimento regular contra o Palestino, quando ficou os 90 minutos em campo. Melhorou contra o Athletico-PR na partida seguinte. E, contra o Deportivo Riestra, terminou o jogo como um dos principais destaques da equipe.

Por isso, contra o Flamengo, será uma chance importante de afirmação. O comentarista do SporTV, Sérgio Xavier Filho, pede calma nas análises e nas expectativas do torcedor com o momento de Mec.

— Acho muito cruel a gente botar o moleque nessa fogueira, porque ele ainda tem um comportamento instável, Ele não é um jogador de 90 minutos todo jogo, ninguém tem, eu sei, mas ele tem muitos grandes minutos todo jogo. Ele não é um jogador de ter muitos jogos repetidos com grande qualidade, porque é da idade mesmo e está tudo certo. E esse último recorte é um recorte muito positivo para ele, porque ele conseguiu justamente isso, um pouco mais de regularidade. Então, assim, imaginar que contra um dos melhores time do Brasil ele tenha que fazer a diferença. E se ele não for bem, ele foi reprovado — disse.

Perto do gol

A sequência do sistema de jogo, com os três zagueiros, é um ponto a favor da sequência para o jovem. Sérgio Xavier entende que o rendimento do meia cresce quando ele pode ficar mais próximo do gol adversário.

— Facilita também a vida dele como o jogador que possa fazer a diferença. Seja atuando no meio ou indo de um lado para o outro, esse é o melhor dele e não o jogador simplesmente central ou jogador simplesmente ponteiro. Acho que não é nenhuma coisa nem outra, então eu acho que dentro desse quadro vale a pena ir ao estádio para ver o moleque — afirmou.