Gabriel Mec projeta jogo de pressão entre Grêmio e Bahia: "Precisamos sair desta fase"

Gabriel Mec é figura certa no time titular no jogo deste domingo (17). Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio encara o jogo deste domingo (17) contra o Bahia, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão, como uma decisão. Dentro do Z-4 e ainda sem vencer fora de casa na competição, o time de Luís Castro precisa pontuar para tentar fugir do grupo dos últimos quatro colocados.

Para alcançar esse objetivo, o time conta com o talento de Gabriel Mec. O meia, titular absoluto do meio-campo, concedeu entrevista coletiva após o treinamento da manhã deste sábado (16), que ocorreu no CT do Vitória, e projetou partida contra o Bahia.

— A gente sabe da responsabilidade deste jogo. É uma partida difícil, e respeitamos muito a equipe do Bahia. Sabemos que eles também vivem um momento de pressão, mas precisamos sair desta fase e deixar a zona de rebaixamento. Acredito que temos condições de conseguir isso, até porque o campeonato está muito embolado. Então, vamos buscar pontuar a cada jogo — disse Mec.

Até agora, em oito jogos longe da Arena, o time de Luís Castro soma três empates e cinco derrotas. Ou seja, são apenas três pontos conquistados como visitante e nenhuma vitória.

Bahia e Grêmio jogam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão. A provável escalação tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins e Viery; Enamorado (Luís Eduardo), Pérez, Tiaguinho, Gabriel Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius.