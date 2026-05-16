Gabriel Mec projeta jogo de pressão entre Grêmio e Bahia: "Precisamos sair desta fase"

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Meia concedeu entrevista coletiva em Salvador após o treino deste sábado (16) no CT do Vitória

Geison Lisboa

Direto de Salvador

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