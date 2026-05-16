Gabriel Mec projeta jogo de pressão entre Grêmio e Bahia: "Precisamos sair desta fase"

O Grêmio encara o jogo deste domingo (17) contra o Bahia, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão, como uma decisão. Dentro do Z-4 e ainda sem vencer fora de casa na competição, o time de Luís Castro precisa pontuar para tentar fugir do grupo dos últimos quatro colocados.
Para alcançar esse objetivo, o time conta com o talento de Gabriel Mec. O meia, titular absoluto do meio-campo, concedeu entrevista coletiva após o treinamento da manhã deste sábado (16), que ocorreu no CT do Vitória, e projetou partida contra o Bahia.
— A gente sabe da responsabilidade deste jogo. É uma partida difícil, e respeitamos muito a equipe do Bahia. Sabemos que eles também vivem um momento de pressão, mas precisamos sair desta fase e deixar a zona de rebaixamento. Acredito que temos condições de conseguir isso, até porque o campeonato está muito embolado. Então, vamos buscar pontuar a cada jogo — disse Mec.
Até agora, em oito jogos longe da Arena, o time de Luís Castro soma três empates e cinco derrotas. Ou seja, são apenas três pontos conquistados como visitante e nenhuma vitória.
Bahia e Grêmio jogam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão. A provável escalação tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins e Viery; Enamorado (Luís Eduardo), Pérez, Tiaguinho, Gabriel Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius.
O time treinado pelo português Luís Castro ocupa o 17º lugar na tabela, com 17 pontos, um a menos que o primeiro fora da zona de rebaixamento.