Gabriel Mec fala sobre possível saída do Grêmio na próxima janela e afirma: "Não posso controlar"

Mec marcou o primeiro gol do Grêmio nesta terça-feira (26) Renan Mattos / Agencia RBS

Quando se fala em possíveis saídas do Grêmio na próxima janela de transferências, Gabriel Mec aparece como um dos principais candidatos para deixar o clube — muito por conta da valorização obtida ao longo do primeiro semestre. Após o empate em 2 a 2 entre Grêmio e Montevideo City Torque, na terça-feira (26), pela Sul-Americana, na Arena, o jogador disse que está feliz em Porto Alegre, mas que o futuro é incerto.

— Isso é algo que eu não posso controlar. Estou feliz de poder estar ajudando o Grêmio. Toda vez que eu entro dou o meu melhor. E o futuro é incerto, então não tem como eu afirmar nada. Enquanto eu estiver aqui vou dar o meu melhor, vou me esforçar ao máximo.

Gabriel Mec iniciou a partida no banco de reservas e entrou no intervalo de jogo no lugar de Amuzu. Mesmo assim, foi o responsável por igualar o marcador para o Grêmio quando os uruguaios venciam por 1 a 0.

Mec disse que estava à disposição, mas o técnico Luís Castro optou por deixá-lo no banco de reservar no início do duelo.

— Eu estava à disposição e ele (Luís Castro) optou pelo Braithwaite, que tem toda a qualidade no mundo, a gente sabe. Quem estiver em campo tem que entrar para ajudar o Grêmio, isso é o mais importante.