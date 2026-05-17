Gabriel Mec comemora momento vestindo a camisa do Grêmio: “É um sonho realizado”

Jogador falou sobre o momento no Grêmio em entrevista coletiva em Salvador. Jeff Botega / Agencia RBS

A temporada de 2026 vem se transformando em um ano de afirmação para Gabriel Mec. Jovem formado nas categorias de base, o meia vem se consolidando como um dos expoentes técnicos da equipe treinada por Luís Castro.

Aliás, a comissão técnica portuguesa ganha protagonismo na evolução de Gabriel Mec vestindo a camisa do Grêmio. Foi com Luís Castro e seus auxiliares, principalmente Vitor Severino, que o jovem de 18 anos realmente começou a ganhar espaço no elenco principal.

— Fico muito feliz com o apoio que ele (Severino) e o mister dão aos atletas da base. Estou contente por ganhar cada vez mais minutos e por essa confiança que ele deposita nos jogadores da base e em todo o elenco. Falo mais por mim, porque ele sempre me passou muita confiança. Estou em uma fase de evolução constante — disse Gabriel Mec, em entrevista coletiva em Salvador, antes do confronto diante do Bahia.

Mas os agradecimentos não ficam direcionados apenas aos membros da comissão técnica. Mec também é muito grato aos companheiros, que dentro de campo dão o suporte necessário para que ele consiga desempenhar o seu futebol com segurança.

— Desde quando subi para o profissional, todos os atletas do grupo me passaram bastante confiança. Conversaram comigo e disseram que eu sofreria um pouco no início, porque não é fácil sair da base e chegar voando no profissional. Com certeza existe um processo de adaptação. O Arthur foi um dos que mais conversou comigo e me passou confiança. Fico feliz por ter o apoio de todo o elenco e espero poder ajudar e aprender cada vez mais — continuou.

O momento vivido no Grêmio já desperta o interesse de clubes europeus. Além dos ingleses do Chelsea, os franceses Lille e PSG, os espanhóis Villarreal e Sevilla e os ucranianos do Shakhtar Donetsk já sondaram a situação do atleta. Uma saída na próxima janela de transferências, portanto, não pode ser descartada, apesar de o próprio meia demonstrar felicidade por vestir a camisa do Grêmio.

— Sempre fui um cara que trabalhou muito e buscou o seu espaço. Nunca pensei em parar. Fico feliz por estar vivendo este momento. É um sonho realizado vestir a camisa do Grêmio em jogos profissionais. É um clube que sempre me apoiou desde o início, então fico muito feliz por estar aqui — finalizou Gabriel Mec.