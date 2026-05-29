G-8 ou Z-4: os cenários para o Grêmio na partida contra o Corinthians

O Tricolor ficará ligado na rodada de forma completa Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio finaliza o primeiro semestre com a 18ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians, neste sábado (30), às 17h30min, na Arena. Além do confronto, o Tricolor ficará ligado na rodada de forma completa para saber se ganhará posições, podendo ingressar no G-8, ou na temida zona de rebaixamento, gerando impacto na pausa durante a Copa do Mundo.

Melhor cenário

A equipe de Luís Castro, em 17 rodadas, fez 21 pontos e ocupa o 14º lugar. Caso vença o Corinthians, que está imediatamente atrás na tabela de classificação, com os mesmos pontos, mas saldo inferior, poderá avançar. Numa composição perfeita, é possível ultrapassar seis adversários: Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Vitória, Atlético-MG e Inter, chegando ao oitavo lugar.

Para isso, no mesmo horário da partida gremista, em Salvador, Bahia e Botafogo precisam empatar. O Tricolor, vencendo por três gols de diferença, passa ambos os times. Depois, na Vila Belmiro, a partir das 20h, a “secação” é para cima do Vitória contra o Santos. O Rubro-Negro pode, no máximo, empatar.

No domingo (31), o Grêmio seca, logo às 11h, o rival Inter, em Bragança Paulista, diante do Bragantino. Às 16h, o Atlético-MG, contra o Vasco, em São Januário. O último jogo da Série A antes da Copa também está na lista de monitoramento tricolor: Cruzeiro e Fluminense, às 20h30min, no Mineirão. Os mineiros podem, no máximo, empatar.

Pior cenário

Do lado oposto, uma derrota obrigatoriamente já derruba o Grêmio uma posição, já que o Corinthians lhe ultrapassará. Também nessa conta, caso o Vasco ganhe, também toma o lugar gremista.

O cenário mais drástico envolve uma vitória santista e um revés gremista. Atualmente, a diferença está em três pontos, mas são quatro gols de distância no saldo: -1 contra -4. Dois placares dilatados podem empurrar o Tricolor ao Z-4 por aproximadamente dois meses até retornar a atuar no Brasileirão contra o Fluminense, no final de julho.