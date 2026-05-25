"Frieza necessária": Grêmio mostrou nova versão na virada sobre o Santos

Luís Castro comemorou dedicação do Grêmio contra o Santos. Jeff Botega / Agencia RBS

Mais do que a vitória, a forma como o Grêmio construiu o resultado sobre o Santos agradou a Luís Castro. Uma virada de 3 a 2 na Arena para fortalecer o vestiário.

Jogadores que saíram das vaias aos aplausos, principalmente um personagem que chegou em 2026 para ser protagonista. Tetê saiu do banco de reservas para marcar o gol que garantiu o resultado positivo.

Depois de três jogos sem vencer no Brasileirão, o Tricolor quebrou a sequência. O resultado exigiu um grau maior de resiliência do time. Algo celebrado por Castro.

— Dou os parabéns para a equipe, pela forma resiliente que estiveram. Tivemos a frieza necessária para ultrapassar os momentos difíceis. Fomos uma equipe madura. Conseguimos voltar durante o jogo. Isso me deixa muito satisfeito, pois posso contar com eles para o futuro. E uma palavra para a torcida. Eles foram fundamentais para a vitória. Nunca nos largaram, sempre nos incentivaram — comentou o treinador.

Depois das lágrimas em campo, Tetê resumiu o sentimento por ser o autor do gol da vitória:

— Foi um alívio.

O técnico reconheceu que as últimas exibições da equipe ficaram abaixo do nível esperado. Mesmo assim, Luís Castro valorizou a disposição mostrada pelos jogadores. Mesmo quando o resultado não apareceu.

— O mais difícil é criar uma identidade e a mentalidade para a equipe. E isso tem se instalado nos últimos tempos. Da resiliência. Também fomos assim contra o Bahia, mas não vencemos. Aguentamos os momentos dificeis. Não jogando bem contra o Confiança, mas aguentamos. Viemos contra o Palestino precisando ganhar e fizemos isso. Precisamos de tempo. O que marca uma equipe é como ela trabalha e reage.

Última semana do semestre

Sem muito tempo para ajustes, o Grêmio entra na última semana de jogos no primeiro semestre. E com duas partidas muito importantes.

Nesta terça-feira, pela Sul-Americana, o Tricolor recebe o City Torque. Se vencer, ficará em primeiro em seu grupo e evita dois jogos de playoffs na competição.