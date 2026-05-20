"Foi um longo caminho, mas esse dia chegou", diz Villasanti sobre retorno aos treinos no Grêmio

Villasanti participou de treinamentos com bola nesta terça-feira (19). Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Depois de longos nove meses longe dos gramados, Mathías Villasanti voltou a participar dos treinamentos com bola nesta terça-feira (19). O jogador esteve presente nas atividades no CT Luiz Carvalho e deu um passo importante no processo de retorno ao time do Grêmio.

O volante entrou em campo pela última vez no dia 17 de agosto de 2025, diante do Atlético-MG, fora de casa, onde rompeu o ligamento cruzado anterior e precisou passar por cirurgia. De lá pra cá, foi um processo longo de recuperação para voltar aos treinamentos e cultivar a esperança de jogar a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai.

Com exclusividade à Zero Hora, por meio de sua assessoria, Villa comentou sobre a volta aos treinos:

— Foi um caminho longo, mas enfim esse dia chegou e me sinto bem. Voltar a treinar e estar integrado a esse grupo me deixam com mais ganas de voltar a vestir a camisa gremista. Claro que tive momentos difíceis, mas nunca me senti sozinho. Agora é me preparar para o reencontro com a torcida na Arena.

Embora inscrito na Sul-Americana, o volante não foi relacionado para a partida desta quarta-feira (20), diante do Palestino, na Arena. Por se tratar de uma recuperação longa, o Grêmio vai adotar uma certa cautela para o retorno do atleta aos gramados.

Luís Castro vai observar sua evolução nos treinamentos antes de relacionar o volante nas partidas que restam até a parada para a Copa do Mundo.

Villasanti aparece na pré-lista de 55 nomes divulgada pela seleção do Paraguai. A relação final, com os 26 convocados, ainda será definida. Mas a esperança do volante gremista ainda segue viva.