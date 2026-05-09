Flamengo finaliza preparação para jogo contra o Grêmio; confira provável escalação

Leonardo Jardim em entrevista coletiva na sexta-feira (8). Nicholas Lyra / Agencia RBS

O Flamengo fechou, neste sábado (9), a preparação para o duelo contra o Grêmio, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste domingo (10), às 19h30min, na Arena.

Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim terá baixas importantes. Alex Sandro está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no clássico diante do Vasco e não poderá atuar. Além dele, Arrascaeta, Pulgar e Paquetá seguem em tratamento e continuam fora da equipe.

Sem Arrascaeta, a tendência é de que Carrascal reassuma a vaga entre os titulares. O meia volta a ficar disponível no Brasileirão e deve formar o setor de criação ao lado de Jorginho e Evertton Araújo.

Conforme o ge.globo, a provável escalação rubro-negra tem Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Lino.

Entre os lesionados, Arrascaeta é quem demandará mais tempo de recuperação. O uruguaio sofreu uma fratura na clavícula e só deve retornar aos gramados no segundo semestre.

Pulgar, por outro lado, está mais próximo de voltar. O volante chileno já participa de atividades no campo sob supervisão da fisioterapia e da preparação física. Ele se recupera de uma lesão no ombro direito, mas ainda sente dores.

Paquetá também evolui no tratamento após sofrer um edema no tendão da coxa esquerda na partida contra o Bahia. O planejamento do departamento médico é aumentar gradativamente a carga de treinamentos antes da reintegração ao grupo.