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Figurinha, comemoração no CT do Grêmio e festa em família: as primeiras 24 horas da convocação de Weverton

Goleiro de 38 anos estará com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo

Marco Souza

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