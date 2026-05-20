Figurinha, comemoração no CT do Grêmio e festa em família: as primeiras 24 horas da convocação de Weverton

Weverton recebeu carinho dos companheiros no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

— Booom, booom, boomm

Virou tradição após os jogos do Grêmio. Ao lado da sala de coletivas, a festa da família Pereira da Silva ecoa pelos corredores da Arena. Não importa o placar, a temperatura ou o horário. Weverton sempre dedica alguns minutos depois das partidas para brincar com os filhos.

Olavo, quatro anos, e Valentina, nove, chutam a bola até cansar em um espaço de aquecimento no vestiário. A barulheira virou trilha sonora da espera pelas entrevistas coletivas.

Na tarde de terça-feira (19), sentados no auditório, a família experimentou outro momento inesquecível. Quatro meses depois da chegada a Porto Alegre, o goleiro vive um momento especial. As primeiras 24 horas de celebração da convocação para a disputa da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

A festa, assim como é da rotina de Weverton, foi em família. Desde o momento que teve o nome anunciado por Carlo Ancelotti, o acreano de Rio Branco passou a lidar com emoções que soavam improváveis quando teve a contratação anunciada pelo Tricolor em janeiro.

Depois de acompanhar o anúncio de Alisson e Ederson na televisão, a esposa do goleiro gremista, Jaqueline, se atirou de roupa e tudo na piscina. Mesmo com o frio que fazia no fim da tarde de segunda-feira. As crianças observavam quase sem entender a cena. Weverton, após cair do sofá, quase teve a cabeça pisoteada pelo irmão. A irmã do jogador corria pela casa. Entre todo o caos do vídeo, por sorte, nenhum ferido.

— Nem sei o que aconteceu. Acho que tive um pequeno desmaio (risos). Já vi as imagens e agradeci pelo meu irmão não ter amassado a minha cabeça. Não tinha melhor forma de expressar o momento. Minha irmã maluca correu de um lado para o outro. Vivi com muita intensidade — relembrou.

Depois da comemoração em casa, o goleiro teve uma recepção especial no CT Luiz Carvalho na manhã de terça. Os profissionais da nutrição do clube se encarregaram de comprar balões para decorar o refeitório. Jogadores, comissão técnica e membros da direção aguardaram o companheiro com uma festa. Em campo, no entanto, ele não escapou da tradicional celebração. Teve que passar por um corredor formado pelos colegas, que distribuíam tapas no camisa 1.

— Fiquei emocionado com a forma que fui recepcionado hoje no CT. Tenho que valorizar e agradecer tudo que os meus companheiros e o Grêmio fizeram por mim — comentou.

Além da dupla de brincadeiras após os jogos, Weverton também estava com o caçula no auditório da Arena para sua entrevista coletiva. O pequeno Benjamin, de três meses, aguentou boa parte da entrevista coletiva até começar a chorar.

Enquanto o pai falava sobre a emoção, Olavo carregava o grande prêmio recebido. O menino tinha em mãos uma figurinha de Weverton para o álbum da Copa feita pelos funcionários da comunicação do clube.

Agradecimento ao Grêmio

A relação com o Tricolor foi exaltada pelo goleiro na entrevista. Ele citou o presidente Odorico Roman, agradeceu ao vice de futebol Antonio Dutra Júnior pela insistência em sua contratação e aos demais membros da direção e comissão técnica pelo apoio desde sua chegada a Porto Alegre.

— Cheguei aqui em janeiro e sempre acreditei no meu potencial. É normal que as pessoas tentem decidir teu futuro, que você encerrou. O bom da vida é superar, não para provar aos outros. Para ter performance, temos de pagar um preço. Minha família conhece minha jornada e não posso deixar de agradecer o esforço feito pelo Grêmio. A torcida me abraçou. Procuro fazer o meu melhor em campo para honrar isso. Sempre acreditei no meu potencial, no que poderia fazer. É momento de desfrutar. Sei a responsabilidade de representar o Brasil — comemorou.

Weverton pode desfalcar o Grêmio

Agora, o mistério é saber quando ele se juntará aos demais 25 companheiros de Seleção. Uma consulta foi feita para a CBF para adiar a apresentação do camisa 1.