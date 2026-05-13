Julinho Camargo já comandou o Grêmio. Fernando Gomes / Agencia RBS

O ex-técnico do Grêmio, Julinho Camargo, está assumindo um novo desafio. Na última terça-feira (12), foi anunciado como coordenador técnico do Sport Club Serramar, de Capão da Canoa.

No cargo de coordenador técnico e metodológico, Julinho será o responsável por estruturar processos internos e ampliar o entendimento de formação do atleta. Em contato com a reportagem de Zero Hora, Julinho falou sobre a chegada ao clube:

— Aos poucos, quero ver esse clube crescer e se tornar uma referência, em termos de formação de atletas em idades iniciais e medianas. O Serramar já faz um bom trabalho, mas merece algo maior e creio que aí é que me encaixo, no sentido de mostrar e auxiliar a todos aqui no Serramar, o melhor caminho a ser seguido — destacou.

Julinho explica que recebeu o convite do presidente do clube, Jairo Murliki, e do diretor de futebol, Rafael Murliki.

— As conversas foram ótimas, e ambos me deixaram empolgado com a história do clube e, principalmente, com as ideias de futuro deles.

Atualmente, o clube está ampliando as estruturas. Está finalizando três campos sintéticos de futebol 7, além de estar modernizando o Centro de Treinamentos.

— Tudo que vejo aqui me agrada. As pessoas, o ambiente, e a simplicidade em fazer futebol. Mas sei que temos muito trabalho pela frente. Agora, é colocar a mão na massa e trabalhar. Espero contribuir para o crescimento do Serramar e deixar um legado sólido — finalizou.

Além do Grêmio, Julinho também comandou as categorias de base do Inter. E tem passagens pelo Bahia, Vitória e Goiás.

O Serramar

O clube de Capão da Canoa conta com escolinha de futebol, além das categorias de base sub-13, sub-15 e sub-17. Além disso, mantém um núcleo de futsal na cidade.