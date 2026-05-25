Ex-meia do Grêmio é convocado para a Copa do Mundo

Os 26 nomes convocados para representar a Colômbia na Copa do Mundo 2026 foram apresentados nesta segunda-feira (25) pelo técnico Néstor Lorenzo. Entre muitos nomes conhecidos e com passagens pelo futebol brasileiro, um em específico vem à mente do torcedor gremista. Jamilton Campaz, atualmente no Rosário Central, da Argentina, e ex-meio campista do Tricolor, foi convocado para representar a seleção colombiana.
Campaz foi contratado pelo Grêmio em agosto de 2021 por US$ 4 milhões (R$ 21 milhões) junto ao Tolima, da Colômbia. Na época com 21 anos, o jogador foi a maior contratação, em números, da história do clube.
Ele utilizou a histórica camisa 7 do Tricolor e esteve na campanha do rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro de 2021. Além de ter atuado na campanha da Série B do ano seguinte.
O jogador permaneceu até janeiro de 2023, quando foi cedido por empréstimo ao Rosário Central —onde permanece até os tempos atuais. Em 2024, foi comprado em definitivo pelo clube argentino por US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões).
Números pelo Grêmio:
- Jogos: 60
- Gols: 7
- Assistências: 4
Confira os 26 nomes da Colômbia para a Copa:
- Camilo Vargas (Atlas, MEX)
- Álvaro Montero (Vélez, ARG)
- David Ospina (Nacional, COL)
- Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR)
- Yerry Mina (Cagliari, ITA)
- Willer Ditta (Cruz Azul, MEX)
- Jhon Janer Lucumí (Bologna, ITA)
- Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING)
- Santiago Arias (Independiente, ARG)
- Johan Mojica (Mallorca, ESP)
- Deiver Machado (Nantes, FRA)
- Richard Ríos (Benfica, POR)
- Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING)
- Kevin Castaño (River Plate, ARG)
- Juan Camilo Portilla (Athletico-PR, BRA)
- Gustavo Puerta (Racing, ESP)
- Jhon Arias (Palmeiras, BRA)
- Jorge Carrascal (Flamengo, BRA)
- Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG)
- James Rodríguez (Minnesota, MLS)
- Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG)
- Juan Camilo Hernández (Betis, ESP)
- Luis Díaz (Bayern, ALE)
- Luis Javier Suárez (Sporting, POR)
- Carlos Andrés Gómez (Vasco, BRA)
- Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS)
