Ex-Grêmio negocia casa de mais de R$ 100 milhões em reality show da Netflix

Cris defendeu o Grêmio em 2013. Fernando Gomes / Agencia RBS

O ex-jogador Cris teve uma carreira de sucesso. Formado no Corinthians e com passagens memoráveis por Cruzeiro e Lyon, ele acumulou títulos nos três times jogando como zagueiro. Convocado para a Copa de 2006, também defendeu Bayer Leverkusen, Galatasaray, Grêmio e Vasco, time em que encerrou a carreira.

Desde 2016, Cris atua como treinador, o que não o impediu de aproveitar o patrimônio que construiu enquanto atleta. A exemplo disso, ele participou de um episódio da sexta temporada da série "Imóveis de Luxo em Família", da Netflix.

O programa mostra personalidades ricas em busca de casas de alto padrão. No sexto episódio, o último da temporada, o paulista de Guarulhos aparece ao lado da família em busca da nova moradia.

O que chamou a atenção do público foi o valor que Cris estaria disposto a pagar: 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões). A temporada termina sem a resposta se o ex-atleta comprou a propriedade, mas indica que o negócio estava encaminhado, já que a família aprovou o local. A corretora informou que o valor seria próximo do que Cris estaria disposto a pagar.

A casa está localizada em Boulougne, região próxima à capital Paris. São 650 metros quadrados, com 12 cômodos, um jardim francês, além de sala de jantar, piscina, ofurô, sauna, sala de jogos, academia e cinema. Ao fim do episódio, a esposa de Cris, Tatiana, confirma que o casal gostou da casa:

— Vamos esperar o preço final para fazer uma oferta porque adoramos.

Cris defendeu o Grêmio em 18 partidas no ano de 2013. Foram jogos pelo Brasileirão, Gauchão e Libertadores.

Carreira como treinador