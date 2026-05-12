Ex-Grêmio é homenageado ao completar 100 jogos por time russo 

Bitello está no Dynamo Moscou desde 2023. Dynamo Moscou / Divulgação

Na reta final da temporada europeia, Bitello atingiu uma grande marca de sua carreira. Desde 2023 no Dynamo Moscou, o ex-Grêmio completou a marca de 100 partidas pelo clube da capital russa.

Antes da partida diante do Krasnodar, na última segunda (11), pela penúltima rodada do campeonato russo, o meia-atacante foi homenageado pela diretoria do Dynamo Moscou. Ele recebeu uma camisa especial com o número 100.

Por meio de sua assessoria, o brasileiro falou sobre a marca e agradeceu a homenagem do clube, que venceu o rival por 2 a 1, de virada:

— Só tenho a agradecer a Deus por cada conquista na minha vida. São 100 jogos e contando. Muito feliz pela vitória diante da nossa torcida.

Bitello foi um dos destaques do Dynamo Moscou nesta temporada. Pelo Campeonato Russo, liderou a equipe em participações em gols, com 15 no total: oito assistências e sete bolas na rede.

Desde que chegou ao clube, são 20 gols e 27 assistências. Revelado pelo Tricolor em 2022, Bitello foi vendido aos russos por por 10 milhões de euros (R$ 51,9 milhões) em setembro de 2023.