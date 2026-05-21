Ex-Grêmio comemora título da Europa League ao lado de príncipe William

William (esquerda) e Alysson Edward na comemoração do título. Reprodução / Instagram @agnfootball

O futebol proporciona encontros inusitados. Um deles foi o de Alysson Edward, ex-jogador do Grêmio, com o Príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico.

A ligação entre eles está no Aston Villa. O time inglês foi campeão da Europa League ao vencer o Freiburg por 3 a 0 em Istambul, na Turquia, na última quarta-feira (20). E fotos da celebração mostram Alysson e William lado a lado.

O atacante revelado na base gremista chegou ao clube de Birmingham no começo desta temporada e fez três partidas com a camisa da equipe inglesa — todas pela Premier League.

William, por outro lado, é torcedor fanático do Aston Villa e estava nas arquibancadas do Tupras Stadium, casa do Besikhtas. Inclusive, o príncipe de Gales se manifestou em suas redes sociais para comemorar a conquista.

William na arquibancada do estádio da final da Europa League. Foto por OZAN KOSE / / AFP

"Noite incrível!! Parabéns enormes a todos os jogadores, comissão técnica, funcionários e todos ligados ao clube. São 44 anos desde a última conquista europeia!”, escreveu.