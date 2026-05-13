Ex-atacante do Grêmio marca seis gols em partida na Malásia; veja os lances

Formado na base do Grêmio, o atacante Bérgson vive um grande momento no futebol da Malásia. No Johor FC desde a temporada 2020/2021, o jogador foi o autor de seis gols na vitória do seu time contra o Kelantan FA por 14 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Malaio.

Aos 35 anos, ele marcou quatro vezes no primeiro tempo e outras duas na segunda etapa da partida no Estádio Sultan Mohammad IV, em Kota Bharu, na Malásia.

Bérgson já marcou 31 vezes em 35 partidas disputadas na temporada. No campeonato nacional, são 27 gols em 21 jogos, sendo o artilheiro da competição na Ásia.

O jogador foi lançado pelo Grêmio em 2010 e ganhou poucas oportunidades no elenco profissional. Depois, virou um "andarilho da bola", com passagens por Coreia do Sul, Portugal, entre outros clubes do Brasil antes de chegar ao Johor FC.