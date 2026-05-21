"Eu sabia que o gol iria chegar", comemora Pavon após voltar a marcar pelo Grêmio

Pavon marcou o segundo gol na vitória do Tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio venceu por 2 a 0 o Palestino, nesta quarta-feira (20), e manteve viva a crença na liderança do Grupo F da Sul-Americana. Após o apito final na Arena, os holofotes foram voltados para Pavon, que voltou a balançar as redes após um ano e três meses de seca.

A última vez que o lateral-direito havia marcado um gol foi no dia 11 de fevereiro de 2025, na goleada do Grêmio sobre o Pelotas por 5 a 0, na Arena, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Na ocasião, ele marcou duas vezes.

O argentino falou na saída de campo sobre o sentimento de voltar a marcar e destacou a importância do incentivo recebido pelos demais atletas do Tricolor:

— Meus companheiros sempre falaram muito bem de mim. Sempre me incentivaram. Eu continuei trabalhando dia a dia, tentando fazer o melhor, e sabia que o gol iria chegar. Estou muito feliz que o Grêmio ganhou.

Pavon pontuou que a mudança de posição foi um fator importante para que o tempo sem marcar fosse prolongado. No entanto, se mostrou contente com a nova orientação recebida em campo.

— Agora estou em outra posição, aí é mais difícil marcar. Mas hoje chegou o gol, depois de muito tempo. E estou muito feliz que meus companheiros sempre me deram esse alento para eu conseguir fazer um bom trabalho, disse.

Com o resultado, o Grêmio segue vivo na busca pela liderança na Sul-Americana, e joga na próxima terça-feira (26) contra o Montevideo City Torque, do Uruguai, na Arena, precisando vencer para assumir a ponta do Grupo F.

No momento, o Tricolor é segundo colocado, com 10 pontos somados, a dois dos uruguaios.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲