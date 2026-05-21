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"Estou no limite": a dor de cabeça do Grêmio para montar a zaga que enfrenta o Santos

Além de desfalques certos, dois nomes do setor não têm presença garantida no sábado

Lucas Katsurayama

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