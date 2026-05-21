"Estou no limite": a dor de cabeça do Grêmio para montar a zaga que enfrenta o Santos

Luís Castro em treinamento do Grêmio nesta quinta (21). Lucas Uebel / Grêmio

A defesa do Grêmio para o jogo contra o Santos, sábado (23), é um mistério. Até mesmo para o técnico Luís Castro, que admitiu não saber o que vai fazer na escalação, já que as presenças de alguns atletas não estão garantidas.

O titular Gustavo Martins sofreu uma contusão na coxa direita contra o Confiança, na quinta (14). O treinador revelou que o defensor ainda tem um hematoma, o que dificulta diagnóstico específico, e que não sabia se ele estará disponível. Conforme apurado por Zero Hora, o atleta será reavaliado no treino de sexta (22) e tem chances de ser relacionado.

Com a lesão de Balbuena, Luis Eduardo virou o substituto natural de Gustavo Martins. Mas o reserva de 18 anos também é dúvida, algo trazido à tona por Luís Castro quando questionado sobre a possibilidade de voltar a utilizar o esquema com três zagueiros.

— Se eu não tiver o Gustavo (Martins), se não tiver o Luis (Eduardo), se não tiver o Balbuena, está difícil escalar três zagueiros (risos). Portanto, não sei. Imaginem se perco mais um. A hipótese fica de lado. Já estou no limite, já estou com três. Portanto, não sei o que é que vou fazer, não consigo projetar — desabafou o português.

Kannemann na direita?

Luis Eduardo foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo, mas sem aparentar sentir algum problema. Zero Hora apurou que ele relatou fadiga. O treino de sexta vai definir se ele pode ou não enfrentar os paulistas.

Caso as duas primeiras opções sejam baixas, Kannemann será escalado. Resta saber quem seria "improvisado" pelo lado direito, já que Viery também atua pela esquerda.

Pelas atuações em 2026, Wagner Leonardo perdeu espaço. Contratado para ser titular em 2025, o zagueiro ocupa o último lugar na hierarquia da posição e seria a única opção no banco.

Desfalque na lateral

Uma certeza é a ausência de Pedro Gabriel. Supenso, o lateral-esquerdo dá lugar a Caio Paulista.