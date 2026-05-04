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Estádio do Riestra e palco do jogo contra o Grêmio são separados por uma avenida em Buenos Aires

Argentinos levam partida contra o Grêmio para o estádio Nuevo Gasômetro

Geison Lisboa

Direto de Buenos Aires 

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