Estádio do Riestra e palco do jogo contra o Grêmio são separados por uma avenida em Buenos Aires

Estádios ficam localizados no bairro Bajo Flores, em Buenos Aires. Geison Lisboa / Agência RBS

Vinte e seis passos. Essa é, mais ou menos, a distância necessária para atravessar a avenida Varela, que separa dois estádios no bairro Bajo Flores, em Buenos Aires. De um lado está o pequeno Guillermo Laza, oficialmente a casa do Deportivo Riestra. Do outro, fica o estádio do tradicional San Lorenzo.

Nesta terça-feira (5), o Grêmio enfrentará o Deportivo Riestra justamente no estádio Nuevo Gasômetro. Isso acontece porque, em jogos da Sul-Americana, a casa oficial do Riestra não possui a capacidade mínima exigida pela Conmebol para receber partidas de competições continentais.

O fato de serem vizinhos tão próximos faz com que os clubes mantenham uma boa relação. Isso também se explica pela diferença de tamanho entre as equipes: enquanto o San Lorenzo ostenta uma lista expressiva de conquistas, o pequeno Riestra ainda é um emergente da primeira divisão argentina e disputa, pela primeira vez, uma competição continental.

Por conta dessa disparidade, a torcida do Riestra não tem tamanho nem mobilização suficientes para ocupar os mais de 47 mil lugares do estádio do vizinho. A expectativa para o confronto diante do Grêmio é de que aproximadamente 3 mil torcedores estejam presentes nas arquibancadas.

Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Nuevo Gasômetro, pela quarta rodada do Grupo F da Sul-Americana. O Tricolor ocupa a segunda colocação, com quatro pontos conquistados.