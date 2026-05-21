Entre cansaço e lesões, Luís Castro mantém busca por solução para as dificuldades de rendimento do Grêmio

A classificação na Copa Sul-Americana está encaminhada, ao menos para os playoffs. Jeff Botega / Agencia RBS

Uma celebração fria, quase tão gelada quanto a temperatura na Arena na noite de quarta-feira (20), marcou a vitória do Grêmio sobre o Palestino. Uma atuação pouco inspirada, mas que abriu a série de quatro jogos em Porto Alegre antes da parada para a Copa do Mundo com um resultado fundamental.

A classificação na Copa Sul-Americana está encaminhada, ao menos para os playoffs. Resta agora resolver a situação no Brasileirão. Algo que precisa acontecer neste sábado (23), novamente na Arena, contra o Santos.

A dificuldade na tabela na Série A ainda é um peso no ambiente do clube. Algo que torna a sequência que virá até o fim dos jogos antes do Mundial, com mais três partidas até o dia 30 de maio, ainda mais complicada para a administração da comissão técnica.

— Temos jogo novamente em dois dias. Não há problemas das equipes serem novas. O maior é não ter tempo para trabalhar. Pelo menos três dias. Não há condições. Trabalhamos apenas através de vídeos. Os jogadores até a partida contra o Santos irão se recuperar. Mas não há hipótese de treinar — explicou o técnico.

O cansaço é parte da justificativa para o rendimento do time no momento. Mas o técnico também fez questão de ressaltar que precisa encontrar as soluções para as dificuldades da equipe. O problema é que muitas das opções desejadas não estão disponíveis, por conta das lesões.

Ao ser questionado se poderia voltar a utilizar três zagueiros, o técnico brincou que não sabia. Pois se algumas das opções apresentar problema físico, não seria possível. Ou também mexer na dupla de volantes, pelas ausências de Arthur e Nardoni.

— Tem jogos a cada três dias. Estamos fazendo as coisas bem, com a comissão técnica que nos ajuda no dia a dia. Não temos tempo para fazer as coisas em campo para melhorar — disse Noriega.

O trabalho da comissão técnica na quinta-feira e nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho será tentar recuperar alguns dos lesionados. Gustavo Martins e Arthur estão em tratamento intensivo, mas a dupla é dúvida para a partida contra o Santos.