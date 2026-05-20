Entenda por que o Grêmio não conseguiu que Weverton fosse liberado da apresentação à Seleção

Weverton pode ser titular no amistoso diante do Panamá. Lucas Figueiredo / MoWA Press

Convocado para defender a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo, o Grêmio não vai impedir que seu goleiro titular se apresente à equipe de Ancelotti, no dia 27, para se preparar para os dois últimos amistosos antes da competição.

Os dirigentes entendem que a convocação para a Copa do Mundo representa uma valorização pessoal e coloca Weverton em condições, inclusive, de ser titular nos amistosos preparatórios antes da competição, que será disputada nos Estados Unidos, nos México e no Canadá.

— Considerando o privilégio que é para ele. Considerando que vai ter um jogo no dia 31 da Seleção Brasileira e a oportunidade, daqui a pouco, de ele estar em condições físicas de competitividade, na comparação com os outros goleios. O Alisson vem de uma parada longa e o Ederson de uma situação não tão confortável de jogo — explicou o diretor de futebol do Grêmio, Rafael Lima, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.

A data de apresentação na Granja Comary, sede de treinamentos da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, está marcada para o dia 27 de maio. No dia 31, o time de Carlo Ancelotti enfrenta o Panamá, no Maracanã, antes da viagem para o Exterior.

Nesse jogo, o penúltimo teste antes do Mundial, existe a possibilidade de Alisson ainda não ser utilizado por conta da recuperação de uma lesão muscular que o afastou dos últimos jogos do Liverpool.

O outro concorrente, Ederson, não atua desde o fim de abril, quando foi expulso no clássico turco entre Fenerbahçe e Galatasaray. Ou seja: Weverton é o único dos três goleiros com ritmo de jogo.

Três jogos antes da parada

Weverton terá três partidas pelo Grêmio antes da Copa do Mundo. Ele será titular nesta quarta-feira (20), contra o Palestino; no dia 23, contra o Santos e contra o Montevideo City Torque, no dia 26, novamente pela Sul-Americana.

O Grêmio jogará no dia 30, contra o Corinthians, provavelmente com Thiago Beltrame como titular. O reserva imediato, Gabriel Grando, se recupera de uma fratura na mão.