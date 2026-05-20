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Entenda por que o Grêmio não conseguiu que Weverton fosse liberado da apresentação à Seleção

Goleiro será desfalque contra o Corinthians, na última rodada do Brasileirão antes da Copa do Mundo

Geison Lisboa

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