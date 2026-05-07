Entenda como funciona o novo sistema com três zagueiros do Grêmio; veja vídeo

Assim como no empate com o Athletico-PR, pelo Brasileirão, Luís Castro utilizou novamente um esquema com três zagueiros no Grêmio durante a vitória sobre o Deportivo Riestra, pela Sul-Americana, nesta terça-feira (5).

O Desenho Tático de Zero Hora analisa como tem sido o funcionamento da equipe gremista com a nova formação tática proposta pelo técnico português.

Além dos três defensores, o time foi montado com dois volantes e uma linha de quatro jogadores atrás de Carlos Vinícius. Veja a análise no vídeo acima.

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