Em meio a sondagens do Exterior, volante do Grêmio vive expectativa por ampliação de contrato

Tiago joga no Grêmio desde os nove anos. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Desarquivado por Luís Castro nos últimos jogos do Grêmio, o volante Tiaguinho vive a expectativa pela ampliação de contrato com o clube. O atual vínculo é válido até julho de 2027, ou seja, resta pouco mais de um ano de contrato e, em cerca de seis meses, o jogador já teria condições de assinar um pré-contrato com outra equipe.

O estafe do jogador vem recebendo sondagens, principalmente de clubes do Exterior. Já o Grêmio, oficialmente, ainda não recebeu nenhuma proposta pelo volante de 18 anos. A expectativa é de que, nos próximos meses, ocorra uma conversa entre as partes para discutir a ampliação do vínculo.

Tiaguinho possui prestígio no mercado internacional por conta das participações com a seleção brasileira de base, acumulando convocações desde a categoria sub-15. Já no profissional do Grêmio, a estreia aconteceu justamente nesta temporada.

— Existe um plano de carreira para ele, que ele está conosco a crescer, nós conversamos com ele diariamente, que ele tem que melhorar alguns aspectos do jogo dele e, às vezes, uma forma de proteger um jogador é não colocá-lo a jogar. Outras vezes não, é colocá-lo a jogar — explicou o auxiliar técnico Vitor Severino.

O atual contrato de Tiaguinho com o Tricolor vai até julho de 2027, mas a multa rescisória é uma das mais altas entre os jovens do elenco gremista. O valor gira em torno dos 100 milhões de euros para uma saída antecipada do volante.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲