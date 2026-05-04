Em boa fase recente, adversário do Grêmio alimenta sonho de uma classificação histórica

Deprotivo Riestra jogou contra o Grêmio na Arena no primeiro turno do Grupo F e perdeu. Renan Mattos / Agencia RBS

Adversário do Grêmio nesta terça-feira (5), o Deportivo Riestra vive seu melhor momento na temporada. Apesar de ainda ocupar as últimas posições no Campeonato Argentino, a equipe mantém viva a expectativa de avançar à próxima fase da Sul-Americana.

O time de Buenos Aires já fez história ao conquistar sua primeira vitória internacional ao bater o Montevideo City Torque por 2 a 1, no dia 29 de abril, na última rodada do torneio continental. O resultado fez igualar a pontuação do Grêmio no Grupo F, atrás apenas por conta do confronto direto perdido.

Antes, no dia 24, bateu o Independiente por 2 a 0 no Campeonato Argentino. Já no último sábado (2), também pela competição nacional, empatou em 0 a 0 com o Lanús, fora de casa. Neste confronto diante do vice-campeão da Libertadores 2017, o Riestra utilizou apenas quatro jogadores em relação à partida contra o Tricolor, no último dia 14 de abril, na Arena. Arce, Miño, Randazzo e Watson, todos do setor defensivo, estiveram em campo contra o atual campeão da Sula.

Uma vitória nesta terça-feira (5) pode, inclusive, colocar os argentinos na liderança da chave.

— O moral melhorou com os resultados recentes, mas este é o teste mais difícil até agora. Espero que a equipe consiga somar pontos para competir de igual para igual com Palestino e Torque pelo segundo lugar — destacou o jornalista Francisco Martin Páez.

A missão, porém, não será simples. Os quatro pontos somados até aqui vieram de um empate em casa contra o Palestino e da vitória sobre o Torque. Ou seja, o duelo contra o Grêmio será o último como mandante na fase de grupos.

Para o jornalista Federico Miranda, do canal RiestraDeportes32, o clube já atingiu um feito relevante, mas encara o confronto desta terça como decisivo:

— É uma partida-chave. O Riestra não deve mudar sua forma de jogar. O Grêmio é poderoso, campeão no Brasil, e será respeitado. A equipe deve atuar de forma reativa, apostando em bolas longas para o centroavante.

Outro fator que chama atenção é a presença de público. A partida será disputada no Estádio Nuevo Gasômetro, com capacidade para mais de 45 mil torcedores, mas não deve receber casa cheia.

— A torcida do Riestra é pequena em comparação com outros clubes da elite argentina, com média de cerca de seis mil torcedores por jogo — completou Páez.

Nas duas últimas rodadas, o Riestra jogará fora de casa, no Uruguai e no Chile. Já o Grêmio terá a vantagem de decidir sua classificação como mandante, recebendo Torque e Palestino na Arena.

Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h, no Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, pela quarta rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O Tricolor é o segundo colocado, com quatro pontos, dois atrás do líder Torque.