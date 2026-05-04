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Em boa fase recente, adversário do Grêmio alimenta sonho de uma classificação histórica

O Deportivo Riestra chega embalado após três jogos sem derrota e mira uma vitória sobre o Tricolor para seguir vivo na Copa Sul-Americana

Geison Lisboa

Direto de Buenos Aires

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