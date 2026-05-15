"É um problema": Luís Castro projeta defesa do Grêmio contra o Bahia após "perder" zagueiros

A vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Confiança na Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (14) trouxe, além da classificação, um pouco de dor de cabeça para Luís Castro. Isso porque o Tricolor teve baixas na defesa.

Na reta final do primeiro tempo, Gustavo Martins teve um choque de cabeça e foi substituído ainda antes do intervalo. Quando os jogadores voltaram do vestiário, Balbuena, que havia sido seu substituto, saiu para a entrada de Kannemann.

Balbuena teve um problema muscular, que Luís Castro atribuiu ao pouco tempo de aquecimento. O treinador praticamente descartou sua presença no jogo do fim de semana:

— Claro que ficar sem três zagueiros ao longo do jogo, é um problema. Para o próximo jogo, certamente o Balbuena não estará disponível. Eu penso, sem querer me colocar no lugar do Departamento Médico, que o Gustavo (Martins) fica à disposição — tranquilizou.

Kannemann ficou menos de meia hora em campo. Levou dois amarelos e foi expulso. No entanto, por se tratar de outra competição, fica à disposição e deve ser titular contra o Bahia.

Pelo Brasileirão, o duelo de tricolores acontece no domingo (17), às 16h, na Fonte Nova. O Grêmio está na zona de rebaixamento da competição, com 17 pontos.

Amuzu

Luís Castro também falou sobre a situação envolvendo o meia-atacante Amuzu. Convocado pela primeira vez para a seleção de Gana, o Grêmio vetou a participação do jogador no amistoso contra o México:

Amuzu, no entanto, fez boa partida contra o Confiança. Sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol do Grêmio.

— Eu falei com ele, falei com a direção. Não há polêmica nenhuma. Está tudo resolvido — resumiu.