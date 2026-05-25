Dupla é preservada do último treino do Grêmio antes de jogo decisivo pela Sul-Americana

Atletas do Grêmio treinaram na manhã desta segunda (25). Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O volante Leonel Pérez e o atacante Braithwaite foram as ausências no gramado do CT Luiz Carvalho no treino do Grêmio na manhã desta segunda-feira (25). A atividade foi a última antes do jogo que vai definir a classificação para as oitavas da Sul-Americana.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, ambos apresentaram desgaste físico e foram submetidos a um trabalho de controle de carga na academia, sem representar perigo de desfalque para o confronto com o Montevideo City Torque, na Arena.

O treinamento também não definiu a escalação para o confronto, já que os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Santos, no último sábado (23), participaram apenas da primeira parte da sessão.

Desta forma, o técnico Luís Castro precisará repassar o time baseado em conversas com os atletas e divulgação de vídeos.

Três mudanças

A tendência é que três mudanças ocorram em relação ao fim de semana: com os ingressos do lateral-esquerdo Pedro Gabriel e do meia Gabriel Mec, que estavam suspensos no Brasileirão, nas vagas de Caio Paulista e Braithwaite.

Já o volante Arthur deve ocupar o lugar de Noriega na abertura do meio-campo. Uma provável escalação teria: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Arthur, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius.

Com dois pontos a menos que os uruguaios, o Tricolor precisa vencer para assumir a liderança do Grupo F. A partida inicia às 19h desta terça-feira (26).