Dominado pelo Flamengo, Grêmio perde e entra no Z-4 do Brasileirão

O Grêmio se segurou com unhas e dentes para não decepcionar a torcida no Dia das Mães. Mas não evitou a frustração. Na Arena, no frio da noite deste domingo (10), o Flamengo empilhou e desperdiçou chances de gols. Mesmo assim, venceu por 1 a 0 em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Brasileirão. Um resultado que empurra o Tricolor para a zona de rebaixamento. Com 17 pontos, o time terminou o dia em 17º lugar e passará a semana no Z-4.

A ideia do Grêmio para a partida ficou evidente na escalação. Balbuena, Gustavo Martins e Viery na defesa. Leonel Pérez e Noriega juntos na frente da área, com Pavon e Pedro Gabriel nas alas. Apenas Mec, Amuzu e Carlos Vinícius no campo de ataque.

A postura em campo confirmou a proposta de se defender, buscar contra-ataques e tentar levar a melhor nos confrontos. Só que o Flamengo não deixou que isso se materializasse. Os primeiros 45 minutos tiveram domínio dos visitantes, com sequência de gols perdidos com intervalos de segundos entre um lance e outro.

Três chances desperdiçadas em apenas quatro minutos, todas contra o lado esquerdo da defesa gremista, no início do confronto. Jorginho errou, sem marcação, de dentro da área. Weverton se atirou nos pés de um jogador do Flamengo para evitar que ele completasse o cruzamento de Pedro. O goleiro só conseguiu torcer na última chance do bombardeio. Plata invadiu a área em velocidade e acertou um chute no travessão.

Até no embate físico o Tricolor levou a pior. Pedro Gabriel teve o rosto cortado por uma pancada de Carrascal. O lateral precisou ser substituído, com apenas oito minutos. Caio Paulista entrou no lugar do jovem.

O primeiro sinal de tentativa de reação começou quando Leonel Pérez ganhou a bola no meio. O volante acionou Pavon. O cruzamento do argentino cruzou toda a área e chegou até Caio Paulista. O ala arriscou de pé esquerdo, mas faltou pontaria. A bola passou por cima do gol, mas animou a torcida.

Aos 24, Carrascal recebeu de Samuel Lino após erro de passe de Pavon. A bola acertou a trave, bateu nas costas de Weverton e saiu. O goleiro do Grêmio precisou salvar outra chance. Samuel Lino chutou da entrada da área e o camisa 1 saltou para buscar no ângulo e evitar o gol.

O Grêmio ameaçou após um erro bisonho de Rossi, que entregou a bola no pé de Noriega. Só que o chute do volante saiu sem força. Léo Pereira evitou o gol. O lance, enfim, animou um pouco o time, que equilibrou um pouco nos minutos finais da primeira etapa. Uma arrancada de Amuzu nos acréscimos rendeu uma falta perigosa na entrada da área. O atacante cobrou, Rossi se atrapalhou e mandou a bola para a linha de fundo.

Depois de correr atrás do Flamengo na primeira etapa, o Grêmio voltou diferente para o segundo tempo. Gabriel Mec e Caio Paulista, em duas investidas, levaram a bola até a área do Flamengo.

Só que o adversário seguiu perigoso. Jorginho achou um passe para Samuel Lino. O atacante recebeu completamente livre, nas costas de Balbuena, e só não marcou por uma defesa espetacular de Weverton aos oito minutos.

Tiaguinho foi chamado por Luís Castro. Leonel Pérez saiu. Depois de escapar por mais de uma hora, o Grêmio sofreu o gol. Carrascal apareceu no meio da área e completou o cruzamento de Emerson Royal para abrir o placar, aos 22 minutos, na Arena. Castro colocou Enamorado na ala direita, no lugar de Pavon. Braithwaite substituiu Amuzu, exausto de tanto correr atrás dos adversários.

Sem forças para responder ao Flamengo, o Grêmio não conseguiu o empate e deixou o campo vaiado pela torcida. Na zona do rebaixamento até o próximo final de semana, quando o adversário será o Bahia em Salvador, o Tricolor terá a partida contra o Confiança na próxima quinta-feira (14), pela Copa do Brasil.

Brasileirão - 15ª rodada - 10/5/2026

Grêmio (0)

Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Viery; Pavon (Enamorado, 31'/2ºT), Leonel Pérez (Tiaguinho, 18'/2ºT), Noriega e Pedro Gabriel (Caio Paulista, 8'/1ºT); Gabriel Mec, Amuzu (Braithwaite, 31'/2ºT) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

Flamengo (1)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal, 19'/2ºT); Evertton Araújo, Jorginho, Gonzalo Plata (Luiz Araújo, 19'/2ºT), Carrascal e Samuel Lino (De La Cruz, 41'/2ºT); Pedro (Bruno Henrique, 41'/2ºT).

Técnico: Leonardo Jardim

GOL: Carrascal aos 22min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Pavon (G); Jorginho, Evertton Araújo, Pedro (F)

ARBITRAGEM: Davi Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Raphael (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES). VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG)

PÚBLICO: 30.891 (30.617 pagantes)

RENDA: R$ 2.169.784,49

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Quinta-feira, 14/5 - 19h

Confiança-SE x Grêmio

Estádio Batistão - Copa do Brasil

(5ª fase - volta)

Confira a entrevista

do técnico Luís Castro