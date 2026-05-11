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Dominado pelo Flamengo, Grêmio perde e entra no Z-4 do Brasileirão

Mesmo jogando em casa, Tricolor não conseguiu se impor e acabou derrotado por 1 a 0

Marco Souza

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