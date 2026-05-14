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Dois profissionais do Grêmio são convocados pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Lucas de Oliveira, analista, e Marisa Santiago, psicóloga, farão parte do estafe brasileiro

Geison Lisboa

Direto de Aracaju

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