Dois profissionais do Grêmio são convocados pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Os dois profissionais acompanham a delegação do Grêmio em Aracaju. Cristiano Oliveski / Grêmio / Divulgação

O Grêmio terá representantes formando o estafe da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo 2026 a partir de junho. Eles não estarão dentro de campo, mas terão papéis importantes no trabalho a ser desenvolvido antes e durante o mundial.

O analista de desenvolvimento e análise Lucas de Oliveira será um dos responsáveis por estudar todas as seleções que estarão em campo no Mundial e que por ventura possam vir a cruzar o caminho brasileiro na Copa.

O trabalho de análise a ser executado pelo profissional gremista será desenvolvido no Brasil, sem a necessidade do deslocamento de Lucas até os países que serão sede do Mundial. Ele já fez esse trabalho de análise nas última duas Copas, quando fazia parte da comissão técnica de Tite.

Já a psicóloga Marisa Santiago, que trabalha no Tricolor desde o início desta temporada, será uma das responsáveis por cuidar da saúde mental dos atletas brasileiros. Ao contrário de Lucas, ela vai estar presente junto à delegação Brasileira nos Estados Unidos.

Os dois profissionais acompanham a delegação do Grêmio em Aracaju, onde nesta quinta-feira (14) o time de Luís Castro enfrenta o Confiança, pela quinta fase da Copa do Brasil, no Estádio Batistão.