Dois pênaltis não marcados? Veja análises dos lance polêmicos em Grêmio x Santos

Dois lances polêmicos marcaram a partida entre Grêmio x Santos, na Arena, neste sábado (23). Um em cada tempo, duas vezes o Tricolor pediu pênaltis. Em ambos os casos, no entanto, a decisão foi por não mandar a bola para a marca da cal. No fim, o Grêmio venceu por 3 a 2.
No primeiro, aos 25 minutos do primeiro tempo, Carlos Vinícius foi derrubado muito perto da linha da grande área. E instaurou a polêmica na Arena: falta ou pênalti?
O centroavante girou e foi calçado pelo zagueiro Lucas Verissimo. O árbitro Bruno Arleu de Araújo hesitou. O pé do defensor estava posicionado exatamente em cima da linha.
No entanto, a arbitragem entendeu que o ponto de contato com a perna do atacante Tricolor foi poucos centímetros atrás. Assim, a decisão final foi de falta (cobrada em cima do defensor do Santos por Pavon).
Depois, mais uma polêmica. Na etapa final, aos 5 minutos, após cruzamento da direita, novamente com Lucas Veríssimo, que teria colocado a mão na bola. A arbitragem, no entanto, entendeu que foi ombro.