Do que o Grêmio precisa para terminar como líder do Grupo F na Sul-Americana

O Grêmio cumpriu o primeiro passo para garantir a liderança do Grupo F da Sul-Americana. Nesta quarta (20), o Tricolor venceu o Palestino por 2 a 0, na Arena, e chegou a 10 pontos após cinco jogos da primeira fase.
Apesar da vitória, o time treinado por Luís Castro ainda ocupa a segunda colocação, a dois pontos de distância para o líder City Torque. Na última rodada, na próxima terça-feira (26), as equipes se enfrentam na Arena.
O confronto direto será responsável por definir o primeiro colocado do grupo, que irá direto para as oitavas de final. O segundo lugar ainda terá de disputar um playoff contra alguma equipe que terminou em terceiro lugar em seu grupo na Libertadores.
Para o Grêmio, só há um cenário para ser líder: vencer o Torque. Em caso de empate ou derrota, o time gaúcho jogará o playoff para buscar vaga nas oitavas.
Desde que a Sul-Americana adotou o formato com fase de grupos (a partir de 2021), o Grêmio disputou duas edições. Na primeira, em 2021, caiu nas oitavas para a LDU, que veio da Libertadores. Já no ano passado, caiu para o Alianza Lima, nos playoffs das oitavas.