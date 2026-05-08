Dirigente do Vitória cobra Grêmio por dívida pela contratação de Wagner Leonardo; saiba o valor

Wagner Leonardo perdeu o posto de titular. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Um dirigente do Vitória cobrou o Grêmio pela existência da dívida pela contratação do zagueiro Wagner Leonardo. Comprado em 2025 por US$ 4,5 milhões (R$ 26 milhões na cotação da época), o defensor ainda tem parte do valor a ser pago.

Em entrevista ao repórter Anderson Matos, do Canal do Dinâmico, Sérgio Papellin afirmou que o Tricolor ainda deve US$ 2,5 milhões ao clube baiano pela negociação do defensor. Segundo o diretor de futebol, o Vitória tentou viabilizar o retorno do defensor para Salvador. Mas a negociação não avançou.

Em contato com Zero Hora, fontes do clube gaúcho confirmam a existência do débito. No entanto, o valor é menor que o citado na entrevista. Em reais, pela cotação desta sexta-feira (8), a dívida chega a R$ 12,3 milhões.

Na temporada, o zagueiro foi utilizado 13 vezes. Após iniciar o ano como titular, Wagner perdeu espaço para Viery e Gustavo Martins.