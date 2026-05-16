Dirigente do Grêmio fala sobre permanência de Luís Castro e desafios da gestão

Dirigente gremista é um dos pilares da gestão que assumiu o clube no fim do ano passado. Duda Fortes / Agencia RBS

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Jr., concedeu uma entrevista ao programa “Paredão do Guerrinha”, da Rádio Gaúcha, que vai ao ar neste sábado (16).

Em tom descontraído, mas sem fugir de temas espinhosos, o dirigente falou sobre pressão da torcida, situação financeira do clube, mercado da bola, trabalho de Luís Castro e revelou seu grande sonho no clube.

Desempenho em campo e aval a Castro

Dutra reconhece a instabilidade da equipe, mas reforça a confiança no trabalho de Luís Castro:

— Todos nós dependemos de resultados, até o vice-presidente de futebol. Se a gente disser que "A" ou "B" estão garantidos, é desconhecer o mundo da bola. Temos que ter tranquilidade pra fazer o trabalho, com certeza nos nossos propósitos. Acreditamos que o Castro é a pessoa certa para o Grêmio e estamos avaliando todo dia o trabalho dele, assim como o desempenho os dos jogadores.

Olho no mercado

O dirigente ainda destacou o aproveitamento de jovens da base como um dos pontos positivos da temporada. Apesar de citar Gabriel Mec como um dos destaques, o dirigente entende que um meia articulador é a posição mais carente do Grêmio:

— Um que jogue como Arrascaeta, que abasteça o ataque, pise na área, conclui e faça gol. Eu acho que essa é a maior carência que temos. E muitos clubes do Brasil também tem a mesma carência. Nós tentamos alguns jogadores para essa posição, mas esbarramos em valores muito elevados.

O vice de futebol também confirmou que o clube pretende contratar um lateral-direito após a Copa do Mundo

— Nós esperamos que na virada da Copa, a gente consiga repor essa posição.

Desafios como vice

Dutra admitiu que assumir o departamento de futebol em meio ao processo de reconstrução do Grêmio tem sido um desafio complexo, seja pelas questões financeiras ou pela cobrança da torcida — que garante sempre tentar ouvir. Segundo ele, o clube passa por "mudanças profundas de mentalidade, elenco e estrutura":

— Sinceramente, gostaria muito de assumir o futebol com um treinador já estabelecido, vitorioso, um time montado e ganhador, para poder ficar tranquilo. Mas coube a mim assumir nessas condições, de trazer um executivo de futebol, contratações pontuais com poucos recursos, uma comissão técnica de alto nível.

— Queremos buscar mudanças que venham desde o CT do Cristal, passando pela a base em Eldorado e chegando no profissional. Esse fio condutor que nós estamos traçando é para preparar o Grêmio para os próximos anos. Em paralelo, temos que entregar também resultados no futebol profissional. Não é fácil — completou.

O dirigente afirmou que o objetivo é construir um projeto que não dependa constantemente de aportes externos. Apesar disso, reconheceu que o elenco ainda é curto e que o clube precisará equilibrar reforços e responsabilidade financeira.

— O Grêmio precisa ter sustentabilidade financeira e não viver de espasmos — afirmou.

Ao final do programa, questionado sobre seu grande sonho no clube, revelou:

— Na posição que estou hoje e aquilo que entrego, meu grande sonho de vida é levar o Grêmio para o Mundial de Clubes e, se Deus nos ajudasse, sair de lá com o título. Seria uma vitória muito grande, uma demonstração de competência.

O Paredão do Guerrinha pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e app GZH. O podcast tem episódio novo todo sábado.