Grêmio

Treinador fica
Notícia

Direção do Grêmio aposta em reação após a Copa: "Peço ao torcedor que tenha paciência"

Vice de futebol garantiu a permanência do português, mesmo com o time próximo do Z-4 do Brasileirão

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS