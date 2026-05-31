Direção do Grêmio aposta em reação após a Copa: "Peço ao torcedor que tenha paciência"

Mudanças estão a caminho no Grêmio. Provavelmente não as esperadas depois do acúmulo de decepções recentes da semana. Apesar de não ter avançado diretamente às oitavas de final da Copa Sul-Americana e levar uma pancada do Corinthians neste sábado (30) pelo Brasileirão, Luís Castro segue firme no comando da equipe.

A manutenção do português é uma aposta da gestão Odorico Roman para manter o ritmo das mudanças estruturais desejadas para o clube.

— Escutamos todos os torcedores, desde as manifestações positivas até aquelas de quem entende que está tudo errado. Todos gostaríamos de estar em uma situação melhor. Nos coube fazer essa reestruturação e superar as dificuldades. Peço ao torcedor que tenha paciência. Teremos (mais de) 30 dias de trabalho para fazer um bom segundo semestre.

Pela convicção externada, nem se o clube figurar no Z-4 ao final desta rodada haverá troca da comissão técnica. Neste domingo (31), se o Vasco ganhar do Atlético-MG, o Tricolor volta para a zona do rebaixamento. Ao final do sábado, o time caiu para a 16ª posição.

Reforços e saídas

Jogadores chegarão para reforçar o grupo. Também passa por isso a convicção de que o time vai reagir com Luís Castro. Ainda que saídas, como as de Gabriel Mec e de outros jovens, sejam prováveis. É aí que as trocas mais visíveis ao olho do torcedores acontecerão.

Fato é que o português espera laterais e um camisa 10. E, no sábado, parece ter escolhido o final do jogo para demonstrar que está junto com o grupo. Mesmo sob um coro de vaias, Luís Castro encontrou um a um no gramado.

O técnico esperou os jogadores saudarem o torcedor, o que só aumentou o volume das reclamações na arquibancada. Juntos, deixaram o gramado.

"Que deixem o futebol de lado"

No vestiário, o recado do treinador ao grupo foi de que ele assumiria a culpa pelo momento. E pediu que o grupo descanse para se preparar para o retorno ao CT Luiz Carvalho, no dia 16 de junho. Nenhum atleta parou para conceder entrevista na zona mista.

— Conversamos de forma positiva, sem fugir dos momentos negativos que vivemos. Pedi que deixem o futebol de lado. Nosso caminho até hoje foi muito duro, em termos mentais. Os jogos desgastam muito nisso. Eles não devem ser xingados — pediu o treinador.

A convicção na direção é de que o momento é de respaldar Luís Castro. Mas se não surgirem sinais de recuperação no período de intertemporada, mudanças mais profundas serão feitas pela direção após a Copa do Mundo.

Até porque o português deixou claro que não pedirá para sair:

— Não vou desistir nunca. Sei aceitar as vaias e os elogios. Pode estar um coro na minha volta colocando em dúvida meu trabalho. Nunca me pendurei a nada. Estou aqui pelo meu trabalho. Cresci na minha vida profissional. Passei por momentos muito piores que esse. Não contem comigo para desistir.

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