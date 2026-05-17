Destaque contra o Bahia, goleiro do Grêmio fala sobre expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo: "Momento especial" 

Weverton teve atuação destacada mais uma vez. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O Grêmio segue sem vencer como visitante no Brasileirão. O Tricolor apenas empatou em 1 a 1 com o Bahia, neste domingo (17), na Fonte Nova, em Salvador. O goleiro Weverton, mais uma vez, foi o destaque, com defesas importantes.

Ao final do jogo, ele falou sobre a expectativa para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que ocorre neste segunda-feira (18). O jogador está na pré-lista de Carlo Ancelotti.

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— Feliz de estar vivendo essa expectativa. Tento fazer o meu melhor. Agora é sentar diante da TV, com a família, e viver esse momento. Para um jogador, não tem momento mais especial. Já tive essa felicidade. Tenho a certeza de que a comissão vai escolher o melhor para a Seleção. Se for escolhido, ficarei muito feliz com mais um sonho realizado. É um momento que marca nossa trajetória — destacou.

Sobre o resultado com o Bahia, que tirou o Grêmio do Z-4 do Brasileirão, Weverton exaltou a entrega da equipe, que até saiu na frente do placar, com Viery, mas sofreu o empate.

— A equipe se entregou ao máximo. Nosso objetivo era vencer o jogo, do primeiro ao último minuto. Infelizmente, tivemos um vacilo e tomamos o gol. Somar pontos é sempre importante. Foi um ponto importante — ressaltou.

Antes da parada da Copa do Mundo, o Grêmio disputará mais duas partidas dentro de casa pelo Brasileirão. No próximo sábado (23), recebe o Santos. No dia 30, o adversário será o Corinthians.

Pela Sul-Americana, volta a campo na quarta-feira (20), contra o Palestino, na Arena. Depois, no dia 26 de março, pega o City Torque, também em Porto Alegre.