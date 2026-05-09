Desfalques de peso, “descanso” involuntário e nove jogos invictos: como chega o Flamengo para enfrentar o Grêmio

Sem perder há cino partidas no Brasileirão, Flamengo encara o Tricolor na Arena neste domingo. Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo chega para enfrentar o Grêmio em alta, mas cercado por um contexto atípico após a viagem conturbada pela Libertadores. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 19h30min, na Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Vice-líder com 27 pontos em 13 jogos, o Rubro-Negro tem o melhor ataque do campeonato, com 26 gols marcados. Com oito bolas na rede, Pedro divide a artilharia com Viveros, do Athletico-PR.

Além disso, a equipe vem de nove partidas invictas — cinco só no Brasileirão. Nas últimas rodadas, venceu Santos, Fluminense, Bahia e goleou o Atlético-MG por 4 a 0, além de empatar com o Vasco em 2 a 2 no último domingo (3). Por outra perspectiva, apesar da boa campanha, o time não vence há duas partidas, já que também empatou com o Estudiantes pela Libertadores, na semana passada.

Desfalques e retorno

Para enfrentar o Grêmio, o Flamengo terá desfalques de peso, segundo Luiza Sá, repórter do ge.globo no Rio de Janeiro. Alguns dos principais nomes do elenco, como Arrascaeta, Paquetá e Pulgar, são baixas.

Além deles, o lateral-esquerdo Alex Sandro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não atua na Arena. Em compensação, Carrascal retorna após cumprir suspensão e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Semana atípica

O principal assunto da semana rubro-negra, porém, foi o cancelamento da partida diante do Independiente Medellín, na quinta-feira (7), pela Libertadores. O confronto, disputado no Estádio Atanasio Girardot, foi interrompido com menos de dois minutos após invasão de torcedores colombianos ao gramado e episódios de violência. A Conmebol cancelou o jogo por questões de segurança, e o Flamengo trabalha com a expectativa de ser declarado vencedor por W.O., conforme prevê o Código Disciplinar da entidade.

Após deixar a Colômbia, a delegação flamenguista desembarcou em Porto Alegre já pensando no duelo contra o Grêmio. Em entrevista coletiva na capital gaúcha, o treinador Leonardo Jardim comentou sobre o desgaste da viagem, apesar do “descanso” involuntário provocado pela interrupção da partida na Colômbia:

— Vamos preparar os jogadores fisicamente. Em termos fisiológicos, temos que dar atenção. Passamos quase uma noite sem dormir. No avião não é a mesma coisa — disse.

O treinador também destacou a organização da equipe gremista e projetou um confronto equilibrado:

— O Grêmio preza pela organização. Temos que respeitar. Vamos fazer o nosso melhor, e jogar dentro daquilo que é a nossa ideia, procurar os três pontos, que é o que fazemos em todos os jogos. Vai ser um grande duelo.