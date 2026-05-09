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Desfalques de peso, “descanso” involuntário e nove jogos invictos: como chega o Flamengo para enfrentar o Grêmio

Vice-líder com 27 pontos em 13 jogos, o Rubro-Negro tem o melhor ataque do campeonato

Leo Bender

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