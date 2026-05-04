Desembarque do Grêmio em Buenos Aires tem cobrança de torcedores; Tetê foi o principal alvo

O desembarque da delegação do Grêmio no hotel que serve de concentração em Buenos Aires, no início da noite desta segunda-feira (4), foi marcado por protesto envolvendo quatro torcedores mais exaltados.

O pequeno grupo, embora reduzido, chamou atenção pelo barulho no momento em que os jogadores iniciaram o deslocamento do ônibus até o saguão do hotel Intercontinental. Um dos principais alvos das críticas foi o atacante Tetê.

O vice de futebol, Antônio Dutra Jr., ao desembarcar do ônibus, dirigiu-se imediatamente ao grupo para conversar, mas os ânimos permaneceram exaltados. Na sequência, o técnico Luís Castro também foi ao encontro dos torcedores.

Era possível ouvir cobranças como: “O que está faltando?”, “Não está faltando vontade?”, “Tira o Tetê!” e “Nós queremos vontade em campo!”, entre outras críticas feitas pelos torcedores, que falaram por aproximadamente um minuto com o treinador gremista.

As respostas de Luís Castro, que adotou um tom bem mais baixo durante a conversa, ficavam quase imperceptíveis devido ao volume das cobranças. Em nenhum momento, o treinador deixou de manter uma postura educada.