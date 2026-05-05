Deportivo Riestra x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Deportivo Riestra x Grêmio: tudo sobre o jogo da 4ª rodada da Sul-Americana 2026. ArteZH

Grêmio e Deportivo Riestra se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h, pela quarta rodada da Sul-Americana. O jogo ocorre no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Escalações confirmadas para Deportivo Riestra x Grêmio

Deportivo Riestra: Arce; Randazzo, Miño, Paz e Bracamonte; Stringa, Watson, Monje e Goitía; Diaz e Gonzalo Flores. Técnico: Guilherme Duró.

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Pérez, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem para Deportivo Riestra x Grêmio

Mario Diaz de Vivar (PAR), auxiliado por Eduardo Cardozo (PAR) e Miciades Salvidar (PAR). VAR: Ulises Mereles (PAR).

Onde assistir a Deportivo Riestra x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Paramount+ anuncia a transmissão.

Como chegam Deportivo Riestra x Grêmio

Deportivo Riestra

O Riestra vem de empate em 0 a 0 com o Lanús pelo Campeonato Argentino. Pela Sul-Americana, venceu o Montevideo City Torque por 2 a 1, e chegou a quatro pontos. Atualmente, ocupa a terceira posição do Grupo F.

Grêmio

Recuperado de lesão, Amuzu voltou a ser relacionado e reforça o time de Luís Castro. Enamorado começa no banco de reservas.

O Tricolor empatou em 0 a 0 com o Athletico-PR, pelo Brasileirão, e com o Palestino, pela Sul-Americana. O Grêmio tem quatro pontos e é o segundo da chave. Se vencer e o Montevideo City Torque perder, assumirá a liderança nesta rodada.